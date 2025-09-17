Германия поддержала передачу Украине доходов от российских активов

Bloomberg: ФРГ поддержала передачу Украине доходов от замороженных активов РФ

Германия изменила позицию и поддержала передачу Украине доходов от замороженных российских активов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Германия стала решительным сторонником максимизации прибыли от активов», — говорится в материале.

Как отмечает издание, немецкие власти с осторожностью относились к этому вопросу, выступая за защиту финансового центра Европы и иммунитет государственной собственности. Однако они изменили свою позицию, поскольку опасаются, что возможное ослабление поддержки Украины со стороны США ляжет на немецкую экономику, что может еще больше подстегнуть подъем крайне правых сил в Германии.

Уточняется, что этот шаг не приведет к прямой конфискации, на которой продолжают настаивать США и некоторые страны Восточной Европы.

Ранее стало известно, что ультраправая партия «Альтернатива для Германии» продолжает занимать первое место в опросе политических предпочтений. Отмечается, что она увеличила свой рейтинг до 27 процентов.