Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:52, 17 сентября 2025Мир

Германия поддержала передачу Украине доходов от российских активов

Bloomberg: ФРГ поддержала передачу Украине доходов от замороженных активов РФ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Германия изменила позицию и поддержала передачу Украине доходов от замороженных российских активов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Германия стала решительным сторонником максимизации прибыли от активов», — говорится в материале.

Как отмечает издание, немецкие власти с осторожностью относились к этому вопросу, выступая за защиту финансового центра Европы и иммунитет государственной собственности. Однако они изменили свою позицию, поскольку опасаются, что возможное ослабление поддержки Украины со стороны США ляжет на немецкую экономику, что может еще больше подстегнуть подъем крайне правых сил в Германии.

Уточняется, что этот шаг не приведет к прямой конфискации, на которой продолжают настаивать США и некоторые страны Восточной Европы.

Ранее стало известно, что ультраправая партия «Альтернатива для Германии» продолжает занимать первое место в опросе политических предпочтений. Отмечается, что она увеличила свой рейтинг до 27 процентов.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Премьер Польши вступился за попавших ракетой в дом военных

    Биржевые цены на дизельное топливо в России взлетели

    Анонсировано выступление Зеленского в Генассамблее ООН

    В стране НАТО обрадовались возможности испытать свои БТР на Украине

    Студенты поймали медведя и сняли с него шкуру в общежитии

    Участникам группы «Мумий Тролль» призвали запретить зарабатывать деньги в России

    В России впервые выплатили зарплату в цифровых рублях

    Евросоюз захотел укрепить торговые связи со страной БРИКС

    Первую закупленную НАТО у США партию оружия отправили на Украину

    Госдума приняла закон о воинских званиях для добровольцев

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости