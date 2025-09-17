Мир
10:20, 17 сентября 2025Мир

Популярность ультраправой немецкой партии достигла максимума

YouGov: АдГ увеличила рейтинг до 27 %
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Jan-Philipp Strobel / picture alliance / Getty Images

Ультраправая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) продолжает занимать первое место в опросе политических предпочтений и увеличила свой рейтинг до 27 процентов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой YouGov.

«Если бы федеральные выборы состоялись в воскресенье, 27 процентов избирателей, имеющих право голоса, проголосовали бы за "Альтернативу для Германии"», — сказано в сообщении.

Рейтинг АдГ вырос на два процента по сравнению с августом. При этом консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) потерял один процент и оказался на втором месте. Опрос проводился с 12 по 15 сентября, в нем приняло участие 1649 человек.

В апреле сообщалось, что рейтинг ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) достиг исторического максимума в 26 процентов.

