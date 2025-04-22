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15:10, 22 апреля 2025Мир

Рейтинг ультраправой немецкой партии взлетел до исторического максимума

Рейтинг «Альтернативы для Германии» достиг исторического максимума в 26%
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Julian Stratenschulte / Globallookpress.com

Рейтинг ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) достиг исторического максимума в 26 процентов и продолжает расти. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Forsa.

Отмечается, что за две недели до избрания нового канцлера АдГ лидирует в рейтинге политических сил Германии, опережая консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС),

Согласно результатам опроса, уровень поддержки ультраправой партии за неделю увеличился на 2 процентных пункта, в то время как рейтинг блока ХДС/ХСС по-прежнему составляет 25 процентов.

Рейтинг Социал-демократической партии Германии (СДПГ) канцлера Олафа Шольца составляет 15 процентов, а «Зеленых» — 11 процентов.

Ранее стало известно, что рейтинг лидера «Альтернативы для Германии» Алисы Вайдель снизился. Согласно исследованию, Вайдель опустилась в списке 20 самых популярных немецких политиков с 13 на 17 место.

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