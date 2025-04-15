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16:19, 15 апреля 2025Мир

Лидер «Альтернативы для Германии» потеряла популярность

Bild: Рейтинг лидера «Альтернативы для Германии» Вайдель снизился
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Рейтинг лидера правой немецкой партии «Альтернатива для Германии» Алисы Вайдель снизился за прошедшую неделю. Это следует из данных социологического опроса института INSA, пишет газета Bild.

Согласно исследованию, Вайдель опустилась в списке 20 самых популярных немецких политиков с 13 на 17 место. При этом ее главный конкурент, избранный канцлер ФРГ и глава Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц, поднялся с 11 на 9 строчку рейтинга.

Ранее Вайдель обвинила Мерца и ХДС в эскалации украинского конфликта. По ее словам, действия коалиции чрезвычайно опасны.

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