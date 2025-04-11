Лидер АдГ призвал поддержать усилия США по достижению мира на Украине

Лидер АдГ Вайдель призвала поддержать усилия США по достижению мира на Украине

Маленькая коалиция в лице консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов и Социал-демократической партии Германии продолжает катастрофический курс эскалации. Так сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель в соцсети Х прокомментировала объявленные министром обороны ФРГ Борисом Писториусом новые поставки вооружений для Киева.

Лидер оппозиционной партии назвала чрезвычайно опасными решения правящей коалиции и призвала поддержать усилия США по достижению мира на Украине.

«Мы должны поддержать усилия США по достижению прекращения огня!» — написала политик.

Ранее министр обороны ФРГ заявил, что Германия планирует поставить Украине еще одну крупную партию оружия, несмотря на разговоры о возможном мире. Согласно информации, в этом году будут поставлены еще четыре системы IRIS-T, 300 управляемых ракет и 100 наземных радиолокационных станций наблюдения.

Кроме того, имеется еще 100 тысяч артиллерийских боеприпасов, 300 разведывательных беспилотников, 25 боевых машин пехоты Marder, 15 основных боевых танков Leopard 1A5, 120 наземных зенитно-ракетных комплексов и 14 артиллерийских систем.