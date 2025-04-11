Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:04, 11 апреля 2025Мир

Лидер АдГ призвал поддержать усилия США по достижению мира на Украине

Лидер АдГ Вайдель призвала поддержать усилия США по достижению мира на Украине
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)
Алис Вайдель

Алис Вайдель. Фото: Lisi Niesner / File Photo / Reuters

Маленькая коалиция в лице консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов и Социал-демократической партии Германии продолжает катастрофический курс эскалации. Так сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель в соцсети Х прокомментировала объявленные министром обороны ФРГ Борисом Писториусом новые поставки вооружений для Киева.

Лидер оппозиционной партии назвала чрезвычайно опасными решения правящей коалиции и призвала поддержать усилия США по достижению мира на Украине.

«Мы должны поддержать усилия США по достижению прекращения огня!» — написала политик.

Ранее министр обороны ФРГ заявил, что Германия планирует поставить Украине еще одну крупную партию оружия, несмотря на разговоры о возможном мире. Согласно информации, в этом году будут поставлены еще четыре системы IRIS-T, 300 управляемых ракет и 100 наземных радиолокационных станций наблюдения.

Кроме того, имеется еще 100 тысяч артиллерийских боеприпасов, 300 разведывательных беспилотников, 25 боевых машин пехоты Marder, 15 основных боевых танков Leopard 1A5, 120 наземных зенитно-ракетных комплексов и 14 артиллерийских систем.

    Обсудить
    Последние новости

    Началась встреча Путина и спецпосланника Трампа

    На Украине сообщили о переброске резервов ВСУ на одно направление

    Российский актер стал давать концерты в поддержку ВСУ

    Самолет потерпел крушение в США

    Банк России предупредил о мошеннической инвестпрограмме цифрового рубля

    В России ответили на призыв Трампа начать действия по урегулированию конфликта на Украине

    Российские школьники пожаловались на камеру в туалете

    Лидер АдГ призвал поддержать усилия США по достижению мира на Украине

    В России указали на срыв Украиной договоренностей о запрете ударов по энергетике

    Microsoft признала сбои в приложениях Office

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше