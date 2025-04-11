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12:58, 11 апреля 2025Мир

В Германии объявили о новых поставках оружия на Украину

Глава Минобороны Германии Писториус объявил о новых поставках оружия Украине
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Fred Thornhill / Reuters

Германия планирует поставить Украине еще одну крупную партию оружия, несмотря на разговоры о возможном мире. Об этом сообщает Tagesschau со ссылкой на заявления главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса.

Писториус объявил об очередном пакете поставок оружия из Германии на заседании Контактной группы по Украине в Брюсселе. Согласно информации, в этом году будут поставлены еще четыре системы IRIS-T, 300 управляемых ракет и 100 наземных радиолокационных станций наблюдения.

Кроме того, имеется еще 100 тысяч артиллерийских боеприпасов, 300 разведывательных беспилотников, 25 боевых машин пехоты Marder, 15 основных боевых танков Leopard 1A5, 120 наземных зенитно-ракетных комплексов и 14 артиллерийских систем.

Ранее о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 350 миллионов фунтов (около 458 миллионов долларов США) объявил министр обороны Великобритании Джон Хили. в состав пакета войдут радарные системы, противотанковые мины и несколько сотен тысяч дронов.

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