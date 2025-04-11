Великобритания выделит новый пакет военной помощи Украине

Министр обороны Хили: Великобритания выделит Украине 350 миллионов фунтов

Великобритания выделит Украине новый пакет военной помощи на сумму 350 миллионов фунтов. Об этом заявил министр обороны королевства Джон Хили, передает РИА Новости.

«Я могу объявить сегодня о выделении 350 миллионов фунтов на помощь украинцам на линии фронта», — сказал он на встрече министров обороны контактной группы по Украине.

Министр добавил, что в состав пакета войдут радарные системы, противотанковые мины и несколько сотен тысяч дронов. По словам Хили, эта помощь не только укрепляет позиции Украины, но и оказывает поддержку промышленности и экономике Великобритании.

Ранее Хили назвал четыре ключевые цели иностранного контингента на территории Украины. Среди них — обеспечение безопасности в воздухе, на суше и на море, а также всесторонняя поддержка украинских вооруженных сил.