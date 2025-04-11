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12:21, 11 апреля 2025Мир

Великобритания выделит новый пакет военной помощи Украине

Министр обороны Хили: Великобритания выделит Украине 350 миллионов фунтов
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Yves Herman / Reuters

Великобритания выделит Украине новый пакет военной помощи на сумму 350 миллионов фунтов. Об этом заявил министр обороны королевства Джон Хили, передает РИА Новости.

«Я могу объявить сегодня о выделении 350 миллионов фунтов на помощь украинцам на линии фронта», — сказал он на встрече министров обороны контактной группы по Украине.

Министр добавил, что в состав пакета войдут радарные системы, противотанковые мины и несколько сотен тысяч дронов. По словам Хили, эта помощь не только укрепляет позиции Украины, но и оказывает поддержку промышленности и экономике Великобритании.

Ранее Хили назвал четыре ключевые цели иностранного контингента на территории Украины. Среди них — обеспечение безопасности в воздухе, на суше и на море, а также всесторонняя поддержка украинских вооруженных сил.

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