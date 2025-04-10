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19:08, 10 апреля 2025Мир

В Британии раскрыли четыре главных цели будущей миссии на Украине

Министр обороны Британии Хили: У нас есть четкие цели по Украине
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Министр обороны Великобритании Джон Хили назвал четыре приоритетных задачи для иностранного контингента, который в будущем может быть размещен на территории Украины. Об этом сообщает The Independent.

«У нас есть четкие цели по Украине. Во-первых, обеспечить безопасное небо. Во-вторых, обеспечить безопасное море. В-третьих, поддержать мир на земле. И, в-четвертых, поддержать украинские вооруженные силы, чтобы они стали сильнейшим сдерживающим фактором», — сказал политик.

Хили также сообщил, что о дальнейшей военной поддержке будет объявлено 11 апреля на заседании контактной группы по обороне Украины, которое он будет возглавлять вместе с министром обороны Германии Борисом Писториусом.

Ранее российское посольство в Великобритании заявило, что британские власти своими ложными обвинениями препятствуют урегулированию конфликта на Украине, а также началу восстановления отношений России и США.

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