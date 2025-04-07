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20:42, 7 апреля 2025Мир

Великобританию уличили в попытках сорвать мир на Украине

Посольство России: Великобритания мешает урегулированию на Украине
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Алекс Макнотон / РИА Новости

Британские власти своими ложными обвинениями препятствуют урегулированию конфликта на Украине, а также началу восстановления отношений России и США. Об этом заявило российское посольство в Великобритании, передает РИА Новости.

«Лондон из последних сил своими бездоказательными наветами пытается препятствовать мирному урегулированию украинского кризиса, а также наметившимся признакам восстановления российско-американских отношений (...). Если королевству что-то и угрожает, то это исключительно последовательная линия британского истеблишмента по нагнетанию конфронтации с Россией», — отметили в дипведомстве.

По словам представителей российского посольства, для создания напряженности в отношениях с Москвой и обострения военно-политической ситуации в Европе в Великобритании «уже давно не жалеют ни тающих бюджетных ресурсов, ни репутации государства».

24 марта премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Европу ждут более темные времена, поэтому странам региона необходимо увеличивать расходы на оборону. Также он отметил, что королевство к 2027 году нарастит военные расходы с 2 до 2,5 процента ВВП, что станет крупнейшим повышением с момента окончания холодной войны.

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