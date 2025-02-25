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17:21, 25 февраля 2025Экономика

Британия увеличит военные расходы за счет отказа от помощи другим странам

Британский премьер Стармер заявил о росте расходов на оборону с 2 % до 2,5 % ВВП
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Ben Birchall / Pool / AP

Великобритания к 2027 году нарастит военные расходы с 2 до 2,5 процента ВВП, что станет крупнейшим повышением с момента окончания холодной войны. Об этом заявил премьер-министр королевства Кир Стармер, передает ТАСС.

По его словам, одновременно страна с 2027 года сократит объем помощи, оказываемой другим странам, с нынешних 0,5 процента ВВП до 0,3 процента. Сэкономленные средства пойдут на оборону, подтвердил Стармер, хотя и признал, что это не то заявление, которое он делает с радостью, однако правительству приходится принимать сложные решения.

Четыре года назад Великобритания уже снизила объемы помощи с 0,7 процента ВВП, предусмотренных установленной ООН в 1970 году задаче, до 0,5 процента. Тогда указывалось, что решение носит временный характер и связано с восстановлением от последствий пандемии COVID-19.

В абсолютных цифрах с 2027 года расходы на оборону вырастут на 17 миллиардов долларов. При этом в планах Стармера к 2030 году довести их до трех процентов ВВП, то есть сделать в полтора раза больше, чем сейчас, однако этот вопрос придется решать уже после следующих парламентских выборов, которые должны пройти не позднее августа 2029 года.

Ранее Стармер заявил о планах по строительству более десяти городов нового поколения по всей стране, в каждом из которых будет не менее десяти тысяч новых домов. Он указал, что такая программа станет крупнейшей с послевоенных времен.

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