Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:06, 13 февраля 2025Экономика

Европейская страна собралась построить более 10 новых городов

В Великобритании хотят построить до 12 городов нового поколения по всей стране
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: John Sibley Livepic / Reuters

Власти Великобритании собрались построить более 10 городов нового поколения по всей стране. О таких планах рассказал премьер-министр европейской страны Кир Стармер, пишет The Guardian.

«Сотни тысяч рабочих и семей получат выгоду от новых городов по всей Британии, поскольку премьер-министр прокладывает путь к крупнейшей с послевоенных времен программе строительства жилья», — заявили в канцелярии премьера.

Под возведение новых городов рассматривают более 100 участков по всей Англии. Всего планируют построить от 10 до 12 новых населенных пунктов — в каждом будет как минимум 10 тысяч новых домов. Эти локации будут представлять собой хорошо спроектированные сообщества с доступным жильем, поликлиниками, школами и общественным транспортом, где людям будет приятно находиться.

Ранее в Киргизии собрались построить новый экологически чистый город Кемин-Сити. Населенный пункт расположится в сельском округе Кичи-Кемин Кеминского района Чуйской области, его площадь составит более 353 гектаров.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский ввел пожизненные санкции против Петра Порошенко. Сторонники бывшего главы Украины после этого устроили потасовку в Раде

      Россияне получили новые способы защитить соцсети от взлома

      Названа причина крушения танкера в Керченском проливе

      ВСУ попытались атаковать нефтяную станцию в Новгородской области

      Потребность обрабатывающей отрасли России в кадрах оценили

      Беспилотник ВСУ попытался атаковать Энергодар

      Россияне назвали главные проявления любви

      Россиянам отказались продавать подешевевшие доллары

      В российском городе последствия капремонта стали поводом для обращения к президенту

      Лавров поразился реакции мирового сообщества на разговор Трампа и Путина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше