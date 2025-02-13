Европейская страна собралась построить более 10 новых городов

В Великобритании хотят построить до 12 городов нового поколения по всей стране

Власти Великобритании собрались построить более 10 городов нового поколения по всей стране. О таких планах рассказал премьер-министр европейской страны Кир Стармер, пишет The Guardian.

«Сотни тысяч рабочих и семей получат выгоду от новых городов по всей Британии, поскольку премьер-министр прокладывает путь к крупнейшей с послевоенных времен программе строительства жилья», — заявили в канцелярии премьера.

Под возведение новых городов рассматривают более 100 участков по всей Англии. Всего планируют построить от 10 до 12 новых населенных пунктов — в каждом будет как минимум 10 тысяч новых домов. Эти локации будут представлять собой хорошо спроектированные сообщества с доступным жильем, поликлиниками, школами и общественным транспортом, где людям будет приятно находиться.

Ранее в Киргизии собрались построить новый экологически чистый город Кемин-Сити. Населенный пункт расположится в сельском округе Кичи-Кемин Кеминского района Чуйской области, его площадь составит более 353 гектаров.