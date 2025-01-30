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12:12, 30 января 2025Экономика

В Киргизии появится экологичный город

В Киргизии построят экологически чистый город Кемин-Сити
Александра Качан (Редактор)
Садыр Жапаров

Садыр Жапаров. Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

В Киргизии построят новый экологически чистый город под названием Кемин-Сити. Соответствующий указ подписал президент Республики Садыр Жапаров, передает «РИА Новости».

Город расположится в сельском округе Кичи-Кемин Кеминского района Чуйской области, его площадь составит более 353 гектаров. Президент поручил кабмину разработать и утвердить концепцию строительства до 1 июня 2025 года. К указанному сроку правительство также должно провести переговоры с инвесторами и подписать инвестиционное соглашение о реализации проекта.

Ранее экопроект «Чистое небо» опубликовал рейтинг городов России с самым чистым воздухом. В 2024 году в топ вошли Хабаровск и Чебоксары с двумя единицами загрязнения воздуха на кубический метр.

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