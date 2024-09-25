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12:44, 25 сентября 2024Экономика

Названы самые чистые города России

«Чистое небо»: Норильск перешел из самых грязных городов России в самые чистые

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Экопроект «Чистое небо» обновил рейтинг российских городов с самым чистым воздухом. Кто оказался на лидерских позициях в этом году, пишут «Новые известия».

Среди самых экологичных городов России оказались Хабаровск и Чебоксары с двумя единицами загрязнения воздуха на кубический метр. Следом с тремя единицами загрязнения воздуха на кубометр называют Санкт-Петербург и Казань. Вровень с ними идет и завсегдатай списков грязнейших городов страны — в 2024 году Норильск не просто перекочевал в рейтинг самых чистых городов, но и вошел в первую пятерку. Чуть большие показатели загрязнения демонстрируют Ярославль, Рязань, Клин и Йошкар-Ола. Норильск, будучи крупнейшим промышленным центром России, опередил по чистоте воздуха и столицу.

В 2022 году Норильск наравне с Магнитогорском и Челябинском возглавлял рейтинг самых загрязненных городов страны. По данным Росгидромета, еще в 2023 году концентрация диоксида серы в атмосфере Норильска превышала норму. Неожиданный выход города в авангард экологической статистики объясняют эффективностью программы по нейтрализации диоксида серы «Серная программа». Так, на апрель 2024-го Надеждинский металлургический завод смог утилизировать более 40 тысяч тонн этого газа.

В то же время самыми зелеными городами России признаны Екатеринбург и Самара. Обилием зеленых насаждений также могут похвастаться жители Воронежа и Перми. Нынешним озеленением Москвы довольно порядка 60 процентов горожан, а Санкт-Петербурга — всего 40.

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      Виктория Клабукова
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