Россияне назвали самые зеленые города страны

Россияне считают самыми зелеными мегаполисами Самару и Екатеринбург

Самыми зеленым мегаполисами России являются Самара, Екатеринбург и Новосибирск. За эти города проголосовали участники исследования экологического сервиса «Сохрани лес», пишут «Известия».

Респондентам предложили оценить удовлетворенность уровнем озеленения города, где они проживают. Больше всего довольных нашлось в Самаре — 74 процента. Екатеринбург получил положительную оценку от 72 процентов жителей, а Новосибирск — от 69 процентов.

В первую пятерку попали Воронеж (68 процентов) и Пермь (66 процентов), а в десятку — Уфа (65 процентов), Волгоград (63 процента), Нижний Новгород (62 процента), Москва (59 процентов) и Ростов-на-дону (56 процентов). Санкт-Петербург оказался на 15-м месте, получив 39 процентов положительных голосов.

Общий уровень озеленения 16 самых крупных городов страны россияне оценили как средний. Большинство (75 процентов) хотели бы иметь в пешей доступности от дома скверы и парки, еще 45 процентов — рощу или городской лес. При этом чаще всего россияне не считают озеленение района ключевым критерием при выборе жилья. Для 41 процента это «скорее важно», а 19 процентов вовсе не обращают внимание на этот фактор.

Ранее Росгидромет назвал города России с самым грязным воздухом. В лидерах оказались Абакан и Красноярск.