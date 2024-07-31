Среда обитания
Все
10:30, 31 июля 2024Среда обитания

Россияне назвали самые зеленые города страны

Россияне считают самыми зелеными мегаполисами Самару и Екатеринбург
Самара

Самара. Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Самыми зеленым мегаполисами России являются Самара, Екатеринбург и Новосибирск. За эти города проголосовали участники исследования экологического сервиса «Сохрани лес», пишут «Известия».

Респондентам предложили оценить удовлетворенность уровнем озеленения города, где они проживают. Больше всего довольных нашлось в Самаре — 74 процента. Екатеринбург получил положительную оценку от 72 процентов жителей, а Новосибирск — от 69 процентов.

В первую пятерку попали Воронеж (68 процентов) и Пермь (66 процентов), а в десятку — Уфа (65 процентов), Волгоград (63 процента), Нижний Новгород (62 процента), Москва (59 процентов) и Ростов-на-дону (56 процентов). Санкт-Петербург оказался на 15-м месте, получив 39 процентов положительных голосов.

Общий уровень озеленения 16 самых крупных городов страны россияне оценили как средний. Большинство (75 процентов) хотели бы иметь в пешей доступности от дома скверы и парки, еще 45 процентов — рощу или городской лес. При этом чаще всего россияне не считают озеленение района ключевым критерием при выборе жилья. Для 41 процента это «скорее важно», а 19 процентов вовсе не обращают внимание на этот фактор.

Ранее Росгидромет назвал города России с самым грязным воздухом. В лидерах оказались Абакан и Красноярск.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Качан
      Обсудить
      Последние новости

      Путин подписал указ о единовременной выплате решившим служить в зоне СВО по контракту

      Россияне назвали самые зеленые города страны

      Китай осудил убийство главы политбюро ХАМАС в Иране

      Способность Украины самостоятельно покрыть потребности в финансах оценили

      В Литве объявили набор волонтеров по гражданской обороне

      Врач назвал лучший напиток для утоления жажды

      Помилованного Путиным военного задержали в российском регионе

      45-летняя актриса Кейт Хадсон показала фигуру в бикини

      В Казахстане решили оценить честность и справедливость силовиков

      В США не стали отвечать на вопросы о причастности Израиля к убийству Хании

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше