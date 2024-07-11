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14:26, 11 июля 2024Среда обитания

Названы города России с самым грязным воздухом

Росгидромет: самыми загрязненными городами в РФ оказались Абакан и Красноярск

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В России в 2023 году случаи десятикратного превышения концентрации отдельных загрязняющих веществ (ПДК) были зафиксированы в 30 городах. Об этом говорится в исследовании о состоянии и загрязнении окружающей среды Росгидромета.

В городах с сильным превышением концентрации вредных веществ в общей сложности проживают 6,7 миллиона человек. Превышение концентрации бензапирена наблюдается в Абакане, Ачинске, Братске, Вихоревке, Зиме, Канске, Кемерово и Красноярске. Концентрация сероводорода оказалась превышена в Альметьевске, Чите, Самаре, Селенгинске и Новодвинске. Превышение нормы концентрации диоксида серы было зарегистрировано в Норильске и Медногорске.

Кроме того, был отмечен рост загрязнения воздуха формальдегидом. Повышенный уровень содержания этого вещества зафиксировали в 146 городах России. В целом концентрации формальдегида за пятилетний период увеличились на пять процентов.

По данным Международной организации труда (МОТ), во всем мире от загрязнения воздуха на рабочих местах страдают более 1,6 миллиарда человек — 70 процентов от общего числа работников. Тяжелая экологическая обстановка грозит человеку сердечно-сосудистыми и респираторными заболеваниями, а также дисфункцией почек и психическими расстройствами.

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      Мария Черкасова
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