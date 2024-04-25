Среда обитания
Все
09:23, 25 апреля 2024Среда обитания

Оценен ущерб для здоровья людей от грязного воздуха

МОТ: загрязнение воздуха вредит более 1,6 миллиарда работников в мире

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

От загрязнения воздуха на рабочих местах страдают более 1,6 миллиарда человек во всем мире, то есть 70 процентов от общего числа. Об этом сообщила в докладе Международная организация труда (МОТ).

Здоровью сотрудников также вредит ультрафиолетовое излучение. Изменение климата грозит сердечно-сосудистыми и респираторными заболеваниями, а также дисфункцией почек и психическими расстройствами. Отмечается, что более 870 миллионов работников сельского хозяйства сталкиваются с воздействием пестицидов.

Согласно данным на 2020 год, на работе более 2,4 миллиарда человек периодически страдают от слишком высокой температуры. При этом с 2000 года эта доля увеличилась с 65,5 до 70,9 процента. Среди прочего, в 2020 году в мире 26,2 миллиона человек заработали хроническую болезнь почек, связанную с тепловым стрессом на работе.

По словам руководителя подразделения по охране труда в МОТ Манал Аззи, изменение климата уже создает значительные дополнительные угрозы для здоровья работников. Она призвала уделять больше внимания безопасности и гигиене труда.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Черкасова
      Обсудить
      Последние новости

      Экс-разведчик сообщил о 75 французских наемниках и агентах, воевавших за ВСУ. Они могли участвовать в боях за Мариуполь

      Оценен ущерб для здоровья людей от грязного воздуха

      Алиев ответил на вопрос о военной помощи Азербайджана Украине

      Предполагаемый взяткодатель по делу Иванова попал на видео

      Стало известно о неудаче ВСУ на лиманском направлении

      В СИЗО отправили еще одного фигуранта по делу замминистра обороны Тимура Иванова

      Россиян предупредили о требующем срочного обращения к врачу симптоме

      Опубликовано видео российского ракетного удара по эшелону ВСУ

      Ирина Шейк показала внешность на архивном фото

      Байден подписал закон о запрете TikTok и продолжил там предвыборную кампанию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше