Названы самые грязные города России

«Наш фонд»: самыми грязными городами России оказались Магнитогорск, Челябинск и Норильск

Наиболее неблагоприятными в экологическом плане городами оказались Магнитогорск, Челябинск и Норильск. Самые грязные и самые чистые населенные пункты России назвала директор Фонда поддержки и развития природоохранных и других социально-значимых проектов «Наш фонд» Ольга Лакустова, пишет «Российская газета».

По словам специалистки, при составлении рейтинга учитывались показатели чистоты воздуха, воды, количество промышленных предприятий и свалок. Так, менее экологически благоприятными считались города с большим числом тепловых электростанций и котельных, поскольку в качестве топлива на них используют вредные для планеты мазут, торф и уголь.

Кроме того, учитывалось количество зеленых насаждений на одного человека. По словам Лакустовой, норма — 21 квадратный метр на жителя. Если показатель был ниже, город автоматически попадал в список экологически неблагоприятных. Помимо этого, внимание обращали на количество автомобилей, которые загрязняют атмосферу вредными выбросами.

Учитывая все негативные факторы, самыми грязными городами России эксперты назвали Магнитогорск, Челябинск и Норильск. В топ-пять по этому показателю также вошли Красноярск и Череповец. При этом наиболее экологически безопасными специалисты признали Тамбов, Сочи и Майкоп. В пятерку самых чистых населенных пунктов вошли Таганрог и Владикавказ.

Москва и Санкт-Петербург, как отметили аналитики, не относятся ни к одной из этих категорий. «Они находятся где-то посередине. Несмотря на то, что это крупные города, на их территории осталось достаточно мало производственных предприятий, а ситуацию с выбросами CO2 помогает контролировать разветвленная сеть метро», — пояснила Лакустова. Специалисты также отметили, что в этих городах за последнее десятилетие резко увеличилось количество парков и скверов, что положительно сказывается на экологической обстановке.

Ранее в Минприроды назвали города России с самым грязным воздухом. Всего в предварительный список включили 35 российских городов, большинство из которых находятся на Дальнем Востоке, в Сибири и Урале. В частности, в него вошли Гусиноозерск, Селенгинск, Улан-Удэ, Чита, Петровск-Забайкальский, Южно-Сахалинск, Комсомольск-на-Амуре, Чегдомын, Уссурийск, Ачинск и другие.