Названы города России с наиболее загрязненным воздухом

Экологический мониторинг выявил свыше тридцати городов России с наиболее загрязненным воздухом. Об этом рассказал ТАСС глава Минприроды России Александр Козлов.

Всего в предварительный список включили 35 российских городов, большинство из которых находятся на Дальнем Востоке, в Сибири и Урале. В частности, в него вошли Гусиноозерск, Селенгинск, Улан-Удэ, Чита, Петровск-Забайкальский, Южно-Сахалинск, Комсомольск-на-Амуре, Чегдомын, Уссурийск, Ачинск и другие. Уточняется, что в данных населенных пунктах уровень загрязнения воздуха фиксировался на высоком уровне не менее трех лет из пяти последних.

По словам Козлова, эти города могут стать частью обновленного федерального проекта «Чистый воздух» летом 2022 года. Окончательный перечень населенных пунктов для включения в территорию квотирования выбросов утвердят до 30 июня 2022 года, отметил он.

В ноябре столица Киргизии Бишкек стала городом с самым грязным воздухом. Концентрация мелкодисперных частиц PM2.5 в воздухе Бишкека на 8 ноября составила 294 микрограмма на кубометр — этот показатель в 10 раз выше всемирной нормы.