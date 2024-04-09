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15:27, 9 апреля 202469-я параллель

Завод «Норникеля» за полгода снизил выбросы диоксида серы

«Норникель» сообщил о снижении выбросов в Норильске в рамках «Серной программы»

Фото: Норникель

Выбросы диоксида серы на Надеждинском металлургическом заводе (НМЗ) постепенно снижаются. О первых результатах «Серной программы», которая действует в Норильске полгода, сообщили в пресс-службе «Норникеля».

Там отметили, что с начала действия программы в октябре 2023 года и до конца марта 2024-го на предприятии утилизировали больше 40 тысяч тонн диоксида серы из отходящих газов. По словам директора департамента промышленной экологии Заполярного филиала «Норникеля» Галины Велюжинец, данный показатель является существенной цифрой.

В пресс-службе отметили, что к концу 2024 года на НМЗ планируют запустить в комплексное опробование вторую и третью технологические линии «Серной программы».

«Достигнутые показатели говорят о положительной динамике работы первой технологической линии "Серной программы" на НМЗ и о планомерном движении компании к улучшению экологической обстановки, — подчеркнул вице-президент по экологии и промышленной безопасности «Норникеля» Станислав Селезнев. — Полученные результаты соответствуют проектным показателям. По плану уже в этом году выбросы в Норильске сократятся на 20 процентов. Тем самым будет решена главная задача федеральной программы "Чистый воздух", которая направлена на кардинальное улучшение воздуха в 12 крупных промышленных городах, в том числе в Норильске».

Перед запуском проекта премьер-министр России Михаил Мишустин во время поездки в Норильск высоко оценил готовность, темпы, технологии и перспективы «Серной программы». Он также указал на важность выполнения всех задач, которые предусмотрены четырехсторонним соглашением между Минвостокразвития России, «Норникелем», правительством Красноярского края и городской администрацией.

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      Никита Абрамов
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