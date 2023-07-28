Мишустин оценил готовность главного экологического проекта в российской Арктике

Мишустин высоко оценил перспективы Серной программы «Норильского никеля»

Премьер-министр России Михаил Мишустин во время поездки в Норильск высоко оценил готовность, темпы, технологии и перспективы Серной программы, которую готовит к запуску «Норильский никель». Слова главы кабмина передает «Газета.Ru».

Серная программа — главный экологический проект в российский Арктике. Он предусматривает утилизацию диоксида серы на Надеждинском металлургическом и Медном заводах, которые входят в Заполярный филиал «Норникеля». Программа позволит значительно сократить выбросы диоксида серы в Норильске и позволит жителям города дышать свежим воздухом.

«Но я вижу также, что компания запланировала серьезные дополнительные финансовые вливания в то, чтобы сделать в городе все необходимое», — сказал Мишустин.

Глава кабмина указал на важность выполнения всех задач, которые предусмотрены четырехсторонним соглашением между Минвостокразвития России, «Норникелем», правительством Красноярского края и городской администрацией. По его словам, это важно для дальнейшего развития города.

Как сообщил президент «Норникеля» Владимир Потанин, серная программа реализуется в соответствии с намеченным планом. На Надеждинском заводе все готово к запуску, на Медном заводе еще идет подготовка.

«Это позволит до конца года обеспечить около 20 процентов сокращения выбросов. А когда в 2024 году эта линия выйдет на полную мощность, то сокращение, как и обещано, будет порядка 45 процентов. Но мы не ограничиваемся этим, и у нас есть задача еще более существенно, более чем в 10 раз сократить выбросы диоксида серы. И для этого сейчас готовятся решения на Медном заводе», — рассказал Потанин.

Мишустин пожелал коллективу компании добиться всех поставленых целей и задач, а также системно вкладывать в экологию необходимые ресурсы. «И то, что сейчас мы видим, — это, конечно, движение к тому, что было обещано», — подытожил премьер.

Ранее сообщалось, что компания «Норникель» приступила к решению вопроса с обеспечением Норильска гарантированным водоснабжением. Согласно проекту, два устаревших поверхностных водозабора (действуют с 1948 и 1979 годов) на реке Норильской заменят одним современным и эффективным, который спроектируют с учетом климатических условий и действующих экологических требований.