69-я параллель
ВсеСобытияЛюдиЯвленияДостиженияЭкологияТуризмИстория
15:08, 13 апреля 202369-я параллель

«Норникель» вложит 13 миллиардов рублей в обновление водоснабжения Норильска

«Норникель» решит вопрос с водоснабжением Норильска, инвестировав около 13 млрд рублей

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Компания «Норникель» приступила к решению вопроса с обеспечением Норильска гарантированным водоснабжением. Об этом сообщает «Таймырский телеграф».

Согласно проекту, два устаревших поверхностных водозабора (действуют с 1948 и 1979 годов) на реке Норильской заменят одним современным и эффективным, который спроектируют с учетом климатических условий и действующих экологических требований. Его производительность составит порядка 25 тысяч кубических метров в час для покрытия существующих и перспективных нагрузок водопотребления и населения, и промышленных предприятий.

Основные технические решения разработал один из ведущих институтов страны «Ленгидропроект» (входит в группу «РусГидро»). Научно-технический совет «Норникеля» утвердил их 6 апреля.

13 000 000 000рублей

планирует инвестировать компания

Новый проект поможет обеспечить водой и население, и промышленные площадки города в условиях маловодья. Ситуация осложнилась в последние годы из-за снижения объемов осадков летом река сильно мелеет, что ставит под угрозу бесперебойное обеспечение водой Норильского промышленного района.

Впервые проблема маловодья обострилась в 2013 году, после чего построили временные каменно-набросные запруды. С тех пор уровень воды в реке Норильской ни разу не опустился до критического, но в «Норникеле» ежегодно готовятся к отсыпке русла. Для этого расчищают подъездные дороги, береговые площадки для складирования грунтов, а на на каждом водозаборе стоят рейки и два-три раза в сутки делают замеры.

Маловодье создает для «Норникеля» большие технико-производственные риски, которые могут возникнуть из-за введения ограничений теплоснабжения и питьевого водоснабжения, а также могут привести к невыполнению производственной программы. Новый водозабор будет учитывать возможное обмеление реки в летний период. Кроме того, он поможет исключить зависимость водоснабжения Норильской, Талнахской, Кайерканской промышленных площадок компании от изменений гидрологических условий.

Материалы по теме:
«Это уникальная задача» Норильск ждет масштабная реновация. Каким станет город и как это отразится на Крайнем Севере?
«Это уникальная задача»Норильск ждет масштабная реновация. Каким станет город и как это отразится на Крайнем Севере?
29 декабря 2021
«Новая нефтяная провинция» Ресурсы, рабочие места и новые законы: как изменится жизнь Русской Арктики в ближайшие годы?
«Новая нефтяная провинция»Ресурсы, рабочие места и новые законы: как изменится жизнь Русской Арктики в ближайшие годы?
26 ноября 2020

Проект по созданию нового водозабора предусмотрен комплексным планом социально-экономического развития Норильска, который в декабре 2021 года утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.

Ранее глава «Норникеля» Владимир Потанин рассказал о планах построить в Норильском промышленном районе атомную электростанцию. Он объяснил, что и компания, и район будут развиваться, в связи с чем потребуется больше электричества. Потанин добавил, что «Норникель» сотрудничает с «Росатомом», чтобы преодолеть неэффективность, связанную с отказом немецких и американских компаний.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
Пригожин опроверг причастность ЧВК «Вагнер» к казни украинского военного
Москвичи определили сумму желаемого ежемесячного заработка
Рублев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Монте-Карло
Непомнящий проиграл в четвертой партии матча за титул чемпиона мира
Мэр российского города призвал жителей любоваться прорывом трубопровода
По мотивам киновселенной хоррора «Заклятие» снимут сериал
Появились кадры уничтожения склада боеприпасов ВСУ
Во Франции протестующие против пенсионной реформы ворвались в главный офис LVMH
Объяснена эволюция глаза у человека
Байден заявил о скором завершении расследования утечки документов Пентагона
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.