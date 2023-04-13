«Норникель» вложит 13 миллиардов рублей в обновление водоснабжения Норильска

«Норникель» решит вопрос с водоснабжением Норильска, инвестировав около 13 млрд рублей

Компания «Норникель» приступила к решению вопроса с обеспечением Норильска гарантированным водоснабжением. Об этом сообщает «Таймырский телеграф».

Согласно проекту, два устаревших поверхностных водозабора (действуют с 1948 и 1979 годов) на реке Норильской заменят одним современным и эффективным, который спроектируют с учетом климатических условий и действующих экологических требований. Его производительность составит порядка 25 тысяч кубических метров в час для покрытия существующих и перспективных нагрузок водопотребления и населения, и промышленных предприятий.

Основные технические решения разработал один из ведущих институтов страны «Ленгидропроект» (входит в группу «РусГидро»). Научно-технический совет «Норникеля» утвердил их 6 апреля.

13 000 000 000 рублей планирует инвестировать компания

Новый проект поможет обеспечить водой и население, и промышленные площадки города в условиях маловодья. Ситуация осложнилась в последние годы из-за снижения объемов осадков летом река сильно мелеет, что ставит под угрозу бесперебойное обеспечение водой Норильского промышленного района.

Впервые проблема маловодья обострилась в 2013 году, после чего построили временные каменно-набросные запруды. С тех пор уровень воды в реке Норильской ни разу не опустился до критического, но в «Норникеле» ежегодно готовятся к отсыпке русла. Для этого расчищают подъездные дороги, береговые площадки для складирования грунтов, а на на каждом водозаборе стоят рейки и два-три раза в сутки делают замеры.

Маловодье создает для «Норникеля» большие технико-производственные риски, которые могут возникнуть из-за введения ограничений теплоснабжения и питьевого водоснабжения, а также могут привести к невыполнению производственной программы. Новый водозабор будет учитывать возможное обмеление реки в летний период. Кроме того, он поможет исключить зависимость водоснабжения Норильской, Талнахской, Кайерканской промышленных площадок компании от изменений гидрологических условий.

Проект по созданию нового водозабора предусмотрен комплексным планом социально-экономического развития Норильска, который в декабре 2021 года утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.

Ранее глава «Норникеля» Владимир Потанин рассказал о планах построить в Норильском промышленном районе атомную электростанцию. Он объяснил, что и компания, и район будут развиваться, в связи с чем потребуется больше электричества. Потанин добавил, что «Норникель» сотрудничает с «Росатомом», чтобы преодолеть неэффективность, связанную с отказом немецких и американских компаний.