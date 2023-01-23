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14:03, 23 января 202369-я параллель

«Норникель» решил построить АЭС на Крайнем Севере

Глава «Норникеля» Потанин рассказал о планах строительства АЭС на Крайнем Севере

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

В Норильском промышленном районе может быть построена атомная электростанция. Об этом президент «Норникеля» Владимир Потанин рассказал в интервью РБК ТВ.

По его словам, «Норникель» и Норильский промышленный район развиваются и будут развиваться, в связи с чем понадобится больше электричества.

«Тепла в Норильском промышленном районе производится достаточно, даже с избытком, нужно именно электричество. ТЭЦ производят и тепло, и энергию. Мы хотели заменить турбины на такие, которые производят больше электричества, меньше пара. Но наши тогда еще партнеры американские и немецкие нам отказали в этом. Мы нашли выход — и сейчас работаем совместно с "Росатомом" над проектом установки там мини ядерных реакторов наземного или, возможно, наводного базирования, которые за горизонтом 2030 года нам обеспечат как раз большую доля производства электроэнергии по отношению к тепловой энергии», — сказал он.

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Потанин отметил, что сотрудничество с «Росатомом» позволяет преодолеть неэффективность, вызванную отказом немецких и американских компаний. Пока что компания не поставила работу на поток, однако уже собирает заказы от якорных инвесторов. В результате формируется пул заказов, который позволит «Росатому» развить компетенцию, а «Норникелю» — получить то, что не удалось сделать с западными партнерами, в том числе американской General Electric, немецкой Siemens и японской Mitsubishi.

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Сергей Истомин
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