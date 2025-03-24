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10:06, 24 марта 2025Мир

Премьер Британии предрек Европе мрачные времена

Премьер Британии Стармер: Европу ждут более темные времена
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Oli Scarff / Pool / Reuters

Европу ждут более темные времена, поэтому странам региона необходимо увеличивать расходы на оборону. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер в интервью газете The New York Times.

«Мы все наслаждались мирными дивидендами, но сейчас Европа движется в более темную эпоху», — отметил глава британского правительства.

При этом Стармер подчеркнул, что «не хотел никого запугать своим заявлением», однако указал на то, что Европе необходимо думать об обороне и безопасности более серьезно.

25 февраля Стармер сказал, что Великобритания к 2027 году нарастит военные расходы с 2 до 2,5 процента ВВП, что станет крупнейшим повышением с момента окончания холодной войны. По его словам, одновременно королевство с 2027 года сократит объем помощи, оказываемой другим странам, с нынешних 0,5 до 0,3 процента ВВП.

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