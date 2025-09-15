Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:15, 15 сентября 2025Мир

В Кремле ответили на планы Запада изъять активы России

Песков: Россия не оставит без реакции изъятие ее активов
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Anton Vaganov / Pool / Reuters

Москва не оставит без реакции изъятие Западом ее замороженных активов. Об этом предупредил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Это существенно подорвет доверие к западной финансовой системе», — отметил представитель Кремля.

Он добавил, что бесследно подобные шаги оставлены не будут. Россия юридически будет отстаивать свои законные права на собственность.

Песков добавил, что в Кремле видели сообщения о том, что администрация президента США Дональда Трампа предложила странам «Большой семерки» (G7) изъять замороженные российские активы.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что США призвали союзников по G7 создать правовой механизм для конфискации замороженных суверенных российских активов. Об этом задумались ради возможного использования этих средств для финансирования обороны Украины.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это очевидно». В Кремле заявили о войне НАТО с Россией

    Одну категорию россиян захотели лишить возможности получать права

    В Совфеде ответили на слова польского министра о нежелании ЕС воевать с Россией

    «Афериста из Tinder» задержали в Грузии

    Под Москвой сотня мужчин в черном, в масках и с нашивками вышла на улицы с одной целью

    В России ответили на заявление Зеленского о необходимости встречи с Путиным

    В «Зените» отреагировали на информацию о желании уйти перешедшего в клуб бразильца

    Турция экстрадировала насиловавшего сына российского педофила

    Китай пригрозил странам НАТО из-за России

    «Одноклассники» масштабно обновились

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости