В Кремле ответили на планы Запада изъять активы России

Песков: Россия не оставит без реакции изъятие ее активов

Москва не оставит без реакции изъятие Западом ее замороженных активов. Об этом предупредил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Это существенно подорвет доверие к западной финансовой системе», — отметил представитель Кремля.

Он добавил, что бесследно подобные шаги оставлены не будут. Россия юридически будет отстаивать свои законные права на собственность.

Песков добавил, что в Кремле видели сообщения о том, что администрация президента США Дональда Трампа предложила странам «Большой семерки» (G7) изъять замороженные российские активы.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что США призвали союзников по G7 создать правовой механизм для конфискации замороженных суверенных российских активов. Об этом задумались ради возможного использования этих средств для финансирования обороны Украины.