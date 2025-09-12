В США задумались о механизме изъятия российских активов

Bloomberg: США предложат странам G7 создать механизм конфискации активов РФ

США призвали союзников по G7 (страны «Большой семерки») создать правовой механизм для конфискации замороженных суверенных российских активов. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Bloomberg.

Согласно предложению Вашингтона, странам Европы, где расположена большая часть заблокированных активов Москвы на сумму порядка 300 миллиардов долларов, нужно разработать правовой механизм. Об изъятии задумались ради возможного использования этих средств для финансирования обороны Украины.

Выступая на сессии Европарламента в Страсбурге с ежегодным посланием о положении дел в Евросоюзе, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала отсутствие планов конфисковывать российские активы. Вместо конфискации российские средства будут использоваться для выдачи кредитов в виде «репараций» на восстановление Украины. «Украина будет расплачиваться по кредиту только тогда, когда Россия выплатит репарации. Эти средства помогут Украине уже сейчас, но они также критически важны в среднесрочной и долгосрочной перспективе», — отметила фон де Ляйен.

Экономист Антон Любич отметил, что у Брюсселя нет законного права передавать замороженные активы России украинской стороне. Есть лишь два способа законного изъятия российских средств. В первом случае Москва самостоятельно может использовать их для каких-либо целей. Во втором случае другие государства, желающие использовать российский капитал, должны будут юридически объявить ей войну, пояснил он.