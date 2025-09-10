Фон дер Ляйен объяснила необходимость невыгодного торгового соглашения США и Европы

Фон дер Ляйен: Торговая война с США обернулась бы хаосом для Европы

Торговая война с США на фоне укрепления связей России и Китая обернулась бы хаосом для Европы. Так объяснила необходимость невыгодного соглашения с Вашингтоном глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, ее цитирует РИА Новости.

Выступая на сессии Европарламента в Страсбурге с ежегодным посланием о положении дел в Евросоюзе, глава организации объяснила, что в рамках торговой сделки удалось снизить тарифы до 15 процентов. В обмен сообществу пришлось пообещать приобретать у США широкий перечень товаров и вкладываться в американскую экономику.

«Подумайте о последствиях полномасштабной торговой войны с США. Представьте себе хаос. А затем сопоставьте этот образ с тем, что было в Китае буквально на прошлой неделе. Китай в окружении лидеров России и КНДР, Путин, заявляющий о беспрецедентно высоком уровне российско-китайских отношений», — добавила фон дер Ляйен.

О достижении торговой сделки между Евросоюзом и США стало известно в конце июля. Ради снижения импортных пошлин до 15 процентов Брюссель обязался закупать у Вашингтона энергоносители на сумму 750 миллиардов долларов, импортировать американское оружие и вложить в экономику Соединенных Штатов 600 миллиардов долларов. При этом пошлины США в 50 процентов для европейских стали и алюминия остались в силе.

Экс-глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что фактически Брюссель капитулировал перед Вашингтоном, так как США выиграет куда больше, чем ЕС. Власти Европейского союза, по мнению дипломата, не сумели противостоять американскому запугиванию и выбрали плохую переговорную стратегию.