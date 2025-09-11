Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:54, 11 сентября 2025Экономика

Экономист назвал условие для конфискации российских активов Европой

Экономист Любич: Для конфискации активов РФ Европе придется объявить ей войну
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

У Брюсселя нет законного права передавать замороженные активы России украинской стороне. Для этого Европе придется сначала объявить Москве войну, заметил в беседе с газетой «Взгляд» экономист Антон Любич.

По его словам, есть лишь два способа законного изъятия российских средств. В первом случае Москва самостоятельно может использовать их для каких-либо целей. Во втором случае другие государства, желающие использовать российский капитал, должны будут юридически объявить ей войну.

«Никаких иных оснований для нарушения иммунитета суверенной собственности в международном плане нет. Таким образом, изъятие активов Москвы может послужить в качестве casus belli, то есть основания для начала полноценного военного конфликта», — сделал акцент специалист.

Он добавил, что выплата репараций Киеву возможна лишь в случае заключения мирного договора. При этом Европа не имеет права изымать активы, если она не является стороной конфликта и если Москва не уступает эти активы по договору.

Ранее в Еврокомиссии заявили об отсутствии намерений конфисковывать российские активы. С такими словами выступила глава организации Урсула фон дер Ляйен.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Курсы мировых валют резко взлетели. Когда россиянам ожидать доллар за сто рублей?

    Популярная российская юмористка испытала ужас в туалете в Европе

    В Кремле ответили на вопрос о внешних целях совместных с Минском военных учений

    Жителям Подмосковья назвали время прихода первых заморозков

    Не принятый в российскую школу русский ребенок зачитал по памяти Пушкина на видео

    Россиянин попал под следствие после отказа женщины возобновить отношения

    В России апробируют дрон-ракету «Залп-1»

    Россияне оценили свое финансовое положение

    Токаев анонсировал референдум

    В Кремле рассказали о подготовке нового телефонного разговора Трампа и Путина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости