Экономист назвал условие для конфискации российских активов Европой

Экономист Любич: Для конфискации активов РФ Европе придется объявить ей войну

У Брюсселя нет законного права передавать замороженные активы России украинской стороне. Для этого Европе придется сначала объявить Москве войну, заметил в беседе с газетой «Взгляд» экономист Антон Любич.

По его словам, есть лишь два способа законного изъятия российских средств. В первом случае Москва самостоятельно может использовать их для каких-либо целей. Во втором случае другие государства, желающие использовать российский капитал, должны будут юридически объявить ей войну.

«Никаких иных оснований для нарушения иммунитета суверенной собственности в международном плане нет. Таким образом, изъятие активов Москвы может послужить в качестве casus belli, то есть основания для начала полноценного военного конфликта», — сделал акцент специалист.

Он добавил, что выплата репараций Киеву возможна лишь в случае заключения мирного договора. При этом Европа не имеет права изымать активы, если она не является стороной конфликта и если Москва не уступает эти активы по договору.

Ранее в Еврокомиссии заявили об отсутствии намерений конфисковывать российские активы. С такими словами выступила глава организации Урсула фон дер Ляйен.