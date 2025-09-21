Макрон оценил возможную конфискацию российских активов

CBS: Макрон заявил, что конфискация активов РФ — нарушение международного права

Конфискация принадлежащих России активов станет нарушением международного права. С таким заявлением в интервью американскому телеканалу CBS News выступил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Мы все очень привязаны к соблюдению международных правил. Эти активы нельзя конфисковать у центрального банка даже в такой ситуации. Я считаю, что это вопрос доверия, и очень важно, чтобы наши страны уважали международное право», — признал глава Пятой республики.

По мнению Макрона, подобный шаг может привести к «началу полного хаоса», поэтому европейские страны не будут «делать с этими замороженными активами все невозможное».

Ранее кипрский журналист Алекс Христофору заявил, что европейские страны заинтересованы в затягивании конфликта на Украине ради дальнейшего удержания замороженных российских активов.