Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:53, 21 сентября 2025Интернет и СМИ

На Западе раскрыли интерес Европы затягивать конфликт на Украине

Журналист Христофору: ЕС затягивает конфликт на Украине из-за активов России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Страны Европейского союза (ЕС) заинтересованы в затягивании конфликта на Украине, чтобы и дальше удерживать замороженные российские активы. С таким заявлением на своей странице в соцсети Х выступил кипрский журналист Алекс Христофору.

«Одна из главных причин, по которой Европа хочет продолжать этот конфликт, — желание избежать катастрофы, с которой она столкнется, когда Россия будет законно возвращать свои деньги», — указал публицист.

Ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин предложил, чтобы замороженные в Европе активы России использовались в совместных проектах с США.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Зайдет слишком далеко». В ЕС растет недовольство антироссийским курсом. К каким последствиям это может привести?

    Осужденная за посты о пандемии COVID-19 журналистка вновь получила срок

    Трамп пообещал укреплять связи с Арменией

    Лидер Сирии посетил США впервые за полвека

    Власти Афганистана обратились к США

    Тарасова оценила выступление россиянина Гуменника в отборе на Олимпиаду-2026

    В Совфеде увидели «притормаживание» переговоров по Украине со стороны США

    На Западе раскрыли интерес Европы затягивать конфликт на Украине

    Новый губернатор Курской области вступил в должность

    Юрия Бутусова похоронили на Кунцевском кладбище

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости