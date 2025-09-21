Журналист Христофору: ЕС затягивает конфликт на Украине из-за активов России

Страны Европейского союза (ЕС) заинтересованы в затягивании конфликта на Украине, чтобы и дальше удерживать замороженные российские активы. С таким заявлением на своей странице в соцсети Х выступил кипрский журналист Алекс Христофору.

«Одна из главных причин, по которой Европа хочет продолжать этот конфликт, — желание избежать катастрофы, с которой она столкнется, когда Россия будет законно возвращать свои деньги», — указал публицист.

Ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин предложил, чтобы замороженные в Европе активы России использовались в совместных проектах с США.