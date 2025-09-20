Экономика
09:38, 20 сентября 2025

В России выдвинули неожиданное предложение по поводу замороженных активов

Варвара Кошечкина
Фото: Kylie Cooper / Reuters

Россия могла бы предложить использовать замороженные в Европе активы в совместных проектах с США. Неожиданную мысль на эту тему высказал глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, цитирует ТАСС.

«Нам надо на опережение сработать и не дать европейцам наши замороженные активы использовать, надо их американцам предложить, как наш вклад в совместные проекты в третьих странах», — порассуждал он.

Тогда, продолжил Шохин, американцы сами будут воздействовать на Европу, чтобы разблокировать эти средства.

Ранее группа американских сенаторов представила законопроект, предусматривающий регулярную передачу Вашингтоном Украине замороженных в США активов России. Они считают, что американским властям следует приступить к передаче средств Киеву «каждые 90 дней». Ожидается, что в такой промежуток времени Украина получала бы не менее 250 миллионов долларов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков между тем подчеркивал, что Москва не оставит без реакции изъятие Западом ее замороженных активов. По его словам, это подорвет доверие к западной финансовой системе.

