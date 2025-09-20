Мир
04:57, 20 сентября 2025

В США представили законопроект о конфискации российских активов

Сенат США представил законопроект о передаче Украине замороженных активов России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Группа американских сенаторов от обеих партий представила законопроект, предусматривающий регулярную передачу Вашингтоном Украине замороженных в США активов России. Об этом сообщает ТАСС.

Комитет по иностранным делам Сената Конгресса опубликовал документ, согласно которому предлагается внести изменения в подписанные 46-м президентом США Джо Байденом в 2024 году законы, предусматривающие возможность конфискации американскими властями замороженных активов России и оказание помощи Украине.

Сенаторы от обеих партий считают, что американским властям следует приступить к передаче средств Киеву «каждые 90 дней». Ожидается, что в такой промежуток времени Украина получала бы не менее 250 миллионов долларов.

Ранее в Кремле ответили на планы Запада изъять активы России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не оставит без реакции этот процесс.

