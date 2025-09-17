Названы варианты использования замороженных российских активов

FT: Евросоюз обсуждает два варианта использования замороженных активов России

Евросоюз (ЕС) обсуждает сразу два способа использования замороженных активов России. Варианты использования средств со ссылкой на источники называет Financial Times (FT).

Активы намерены задействовать для обеспечения репарационных кредитов для Украины объемом в 170 миллиардов евро. Чтобы использовать хранящиеся в бельгийском центральном депозитарии ценных бумаг Euroclear средства Брюссель может приобрести беспроцентные облигации ЕС. Как отмечают собеседники FT, около 170 миллиардов евро из 194 уже погашены. Теперь они числятся в виде денежных остатков на балансе Euroclear. Привлеченный капитал могут перевести на Украину траншами.

Второй метод подразумевает применение специального целевого инструмента для управления механизмами финансирования. Он позволит государствам, которые не являются членами ЕС, принять участие в программе восстановления Украины.

Как отмечают источники, попытки использовать заблокированные средства могут изменить финансовое положение Киева, но при этом могут усилить конфронтацию с Москвой.

По информации Bloomberg, ЕС может принять решение о передаче замороженных российских активов Украине к 23 октября. Официальные лица ждут, что эта тема будет поднята некоторыми министрами финансов Евросоюза на встрече в Копенгагене на этой неделе, а также лидерами ЕС в октябре.

Германия уже изменила позицию и поддержала передачу Украине доходов от замороженных российских активов. Прежде немецкие власти с осторожностью относились к этому вопросу, выступая за защиту финансового центра Европы и иммунитет государственной собственности. Однако они изменили свою позицию, поскольку опасаются, что возможное ослабление поддержки Украины со стороны США ляжет на немецкую экономику.