21:37, 21 сентября 2025

Захарова рассказала о последствиях для Запада в случае конфискации активов России

Захарова: Запад столкнется с жесткими мерами в случае конфискации активов России
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Если замороженные активы России будут конфискованы, то Запад столкнется с жесткими мерами. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в беседе с «Известиями».

«Хаоса не будет. Будут меры. Жесткие. И они это знают», — сказала дипломат, комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона, заявившего, что конфискация может привести к хаосу.

Ранее Макрон также сказал, что конфискация замороженных активов России станет нарушением международного права, а западные страны «очень привязаны к соблюдению международных правил».

