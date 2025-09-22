Захарова рассказала о последствиях для Запада в случае конфискации активов России

Если замороженные активы России будут конфискованы, то Запад столкнется с жесткими мерами. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в беседе с «Известиями».

«Хаоса не будет. Будут меры. Жесткие. И они это знают», — сказала дипломат, комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона, заявившего, что конфискация может привести к хаосу.

Ранее Макрон также сказал, что конфискация замороженных активов России станет нарушением международного права, а западные страны «очень привязаны к соблюдению международных правил».