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Бывший СССР
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11:41, 11 июня 2026Бывший СССР

Саакашвили пообещал из тюрьмы Пашиняну блестящее будущее

Саакашвили поздравил Пашиняна с победой на выборах и пообещал ему блестящее будущее
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Находящийся в тюрьме бывший президент Грузии Михаил Саакашвили поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна и его партию «Гражданский договор» с победой на прошедших 7 июня в республике парламентских выборах и пообещал ему «блестящее будущее». Сообщение опубликовано на странице политика в X.

«Вы достигли того, чего мне не удалось сделать в 2012 году: (...) нейтрализовать "армянского Иванишвили" (имеется в сравнение партии «Сильная Армения» российского бизнесмена Самвела Карапетяна и основанной предпринимателем и бывшим премьер-министром Грузии Бидзиной Иванишвили партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» — прим. «Ленты.ру»)», — высказался политик.

Саакашвили назвал предвыборную кампании в Армении якобы «гибридным наступлением России» и заявил, что победа Пашиняна обещает блестящее будущее всему региону. По словам экс-президента Грузии, патриотично настроенные грузины должны поддерживать армянского премьера после его исторической победы.

Ранее научный сотрудник Института прикладных политических исследований Армении (англ. Applied Policy Research Institute of Armenia, APRI) Сергей Мелконян объяснил в интервью «Ленте.ру» поздравление Пашиняна от президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева. Раньше казахстанского лидера поздравления Николу Пашиняну направили только грузинские политики — бывший президент Саломе Зурабишвили и действующий премьер-министр Ираклий Кобахидзе, напомнил политолог.

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