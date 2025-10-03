Названо одно из главных последствий конфискации активов России. Чем это обернется для Евросоюза?

ЕС может остаться без 266 млрд долларов, если заберет активы РФ

Страны Европейского союза (ЕС), а также Швейцария и Норвегия могут лишиться как минимум 266 миллиарда долларов, если попытаются конфисковать замороженные активы России.

Как подсчитали аналитики РИА Новости, в данный момент за рубежом заблокированы примерно 236 миллиардов долларов российских средств. Около 228 миллиардов из них лежат на счетах бельгийского Euroclear. Также Швейцария заморозила приблизительно 8,4 миллиарда долларов. Если все эти активы конфискуют, Москве придется прибегнуть к ответным мерам, в результате которых европейские страны рискуют потерять почти 266 миллиардов долларов.

Согласно последним данным, вложения стран ЕС в экономику России составляют 238 миллиардов долларов; Швейцарии — 27,5 миллиарда, а Норвегии — 43 миллиона.

Фото: Alexander Zemlianichenko / AP

Страны G7 могут потерять 73 миллиарда долларов

Конфискация российских активов может стоить странам «Группы семи» (G7) примерно 73 миллиарда долларов. Такую оценку дали российские аналитики, оценив размер инвестиций европейских держав в экономику РФ.

По итогам 2023 года «Большая семерка» вложила в Россию 72,9 миллиарда долларов. Первую строчку в списке инвестиций заняла Франция — она вложила 21,7 миллиарда долларов. Германия инвестировала 19,2 миллиарда, а тройку лидеров замкнула Италия с результатов в 12,6 миллиарда долларов.

Кроме того, в банках России находятся активы США (7,7 миллиарда), Японии (4,8 миллиарда), Канады (3,9 миллиарда), а также Великобритании (3 миллиарда). В ответ на конфискацию собственных активов РФ может организовать заморозку и присвоение средств стран G7, подчеркнули специалисты.

Фото: Rick Wilking / Reuters

В Бельгии отказались изымать российские активы

Бельгия, на счетах которой заблокирована большая часть российских средств, отказалась изымать замороженные активы РФ. Брюссель потребовал у Евросоюза юридических гарантий о разделе потенциальных финансовых рисков страны, сообщил премьер-министр королевства Барт Де Вевер.

Бесплатных денег не бывает. Всегда есть последствия. Вчера я объяснял коллегам, что хочу получить их подписи под заявлением: если мы возьмем российские деньги, воспользуемся ими, то мы все будем нести ответственность, если что-то пойдет не так Барт Де Вевер премьер-министр Бельгии

Он подчеркнул, что не собирается примерять на себя роль главного злодея. По словам Де Вевера, он с самого начала старался подходить к вопросу конструктивно.

Бельгийский премьер также призвал ЕС к «полностью прозрачной» политике в отношении активов РФ, замороженных на территории стран еврозоны.