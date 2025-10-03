Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:04, 3 октября 2025Экономика

Названо одно из главных последствий конфискации активов России. Чем это обернется для Евросоюза?

ЕС может остаться без 266 млрд долларов, если заберет активы РФ
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Rick Wilking / Reuters

Страны Европейского союза (ЕС), а также Швейцария и Норвегия могут лишиться как минимум 266 миллиарда долларов, если попытаются конфисковать замороженные активы России.

Как подсчитали аналитики РИА Новости, в данный момент за рубежом заблокированы примерно 236 миллиардов долларов российских средств. Около 228 миллиардов из них лежат на счетах бельгийского Euroclear. Также Швейцария заморозила приблизительно 8,4 миллиарда долларов. Если все эти активы конфискуют, Москве придется прибегнуть к ответным мерам, в результате которых европейские страны рискуют потерять почти 266 миллиардов долларов.

Согласно последним данным, вложения стран ЕС в экономику России составляют 238 миллиардов долларов; Швейцарии — 27,5 миллиарда, а Норвегии — 43 миллиона.

Фото: Alexander Zemlianichenko / AP

Страны G7 могут потерять 73 миллиарда долларов

Конфискация российских активов может стоить странам «Группы семи» (G7) примерно 73 миллиарда долларов. Такую оценку дали российские аналитики, оценив размер инвестиций европейских держав в экономику РФ.

Материалы по теме:
«Это вопрос доверия». Макрон назвал конфискацию российских активов нарушением международного права
«Это вопрос доверия». Макрон назвал конфискацию российских активов нарушением международного права
22 сентября 2025
Киев предложил Западу «экономический механизм репараций» со стороны Москвы. Как он будет работать?
Киев предложил Западу «экономический механизм репараций» со стороны Москвы. Как он будет работать?
28 апреля 2025
Украина добилась конфискации российских активов в Финляндии. На какие объекты наложен арест?
Украина добилась конфискации российских активов в Финляндии. На какие объекты наложен арест?
28 октября 2024

По итогам 2023 года «Большая семерка» вложила в Россию 72,9 миллиарда долларов. Первую строчку в списке инвестиций заняла Франция — она вложила 21,7 миллиарда долларов. Германия инвестировала 19,2 миллиарда, а тройку лидеров замкнула Италия с результатов в 12,6 миллиарда долларов.

Кроме того, в банках России находятся активы США (7,7 миллиарда), Японии (4,8 миллиарда), Канады (3,9 миллиарда), а также Великобритании (3 миллиарда). В ответ на конфискацию собственных активов РФ может организовать заморозку и присвоение средств стран G7, подчеркнули специалисты.

Фото: Rick Wilking / Reuters

В Бельгии отказались изымать российские активы

Бельгия, на счетах которой заблокирована большая часть российских средств, отказалась изымать замороженные активы РФ. Брюссель потребовал у Евросоюза юридических гарантий о разделе потенциальных финансовых рисков страны, сообщил премьер-министр королевства Барт Де Вевер.

Бесплатных денег не бывает. Всегда есть последствия. Вчера я объяснял коллегам, что хочу получить их подписи под заявлением: если мы возьмем российские деньги, воспользуемся ими, то мы все будем нести ответственность, если что-то пойдет не так

Барт Де Веверпремьер-министр Бельгии

Он подчеркнул, что не собирается примерять на себя роль главного злодея. По словам Де Вевера, он с самого начала старался подходить к вопросу конструктивно.

Бельгийский премьер также призвал ЕС к «полностью прозрачной» политике в отношении активов РФ, замороженных на территории стран еврозоны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названо одно из главных последствий конфискации активов России. Чем это обернется для Евросоюза?

    Российского миллиардера Сулейманова арестовали по делу о расправе

    Назван процент непьющих россиян

    В Норвегии закрыли дело о якобы связанной с Россией кибератаке

    В сети раскритиковали внешность 56-летней Кэтрин Зеты-Джонс на новых фото

    Артемий Лебедев дал россиянам совет о колбасе и чае

    Сбившего российского байкера водителя Rolls-Royce выпустили из СИЗО

    Разлив нефти поставил под угрозу краснокнижных животных в российском регионе

    Чулпан Хаматову призвали определиться с позицией

    Прожившая восемь лет в индийской пещере россиянка вернулась домой с детьми

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости