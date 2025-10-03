Названо одно из главных последствий конфискации активов России

РИА Новости: ЕС потеряет 266 миллиардов долларов, если заберет активы России

Государства Европейского союза, а также Швейцария и Норвегия могут потерять как минимум 266 миллиардов долларов, если решатся конфисковать замороженные российские активы. Об этом сообщило РИА Новости.

Оно подсчитало, что в настоящее время недружественные России европейские страны заблокировали около 236 миллиардов долларов российских активов. Почти 228 миллиардов хранятся на счетах бельгийского Euroclear. В свою очередь, Швейцария заморозила активов на 8,4 миллиарда долларов. Если все эти средства окажутся конфискованы, то в результате ответных мер России недружественные страны Европы рискуют лишиться почти 266 миллиардов долларов.

Отмечается, что вложения Евросоюза в экономику России достигают 238 миллиардов, Швейцарии — 27,5 миллиарда, а Норвегии — 43 миллионов.

Существуют подсчеты, согласно которым потери стран «Группы семи» в случае конфискации российских активов достигнут почти 73 миллиардов долларов.