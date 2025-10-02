Подсчитаны потери стран G7 в случае конфискации активов России

РИА Новости: G7 потеряет 73 миллиарда долларов из-за конфискации активов России

Если страны «Группы семи» (G7) конфискуют российские активы, то это может обернуться для них потерей почти 73 миллиардов долларов. Об этом сообщило РИА Новости, оценив размеры инвестиций этих стран в российскую экономику.

Оказалось, что по итогам 2023 года страны этой группы вложили в Россию 72,9 миллиарда долларов. Больше всего инвестировала Франция, чьи активы в РФ оцениваются в 21,7 миллиарда долларов. Германские вложения составили 19,2 миллиарда, а итальянские — в 12,6 миллиарда. На долю инвесторов из США пришлось 7,7 миллиарда. Кроме того, японцы вложили 4,8 миллиарда, канадцы — 3,9 миллиарда, а британцы — три миллиарда. Отмечается, что все это может быть утрачено, если Россия примет ответные меры в случае конфискации ее активов странами «Группы семи».

Ранее появилась информация, что Германия, Франция и Италия оказывают давление на США и Японию, рассчитывая, что Вашингтон и Токио одобрят конфискацию замороженных российских активов для помощи Украине. Однако Европейский центральный банк опасается, что такой шаг подорвет доверие к евро.

В свою очередь, Бельгия отказалась изымать российские замороженные активы и потребовала от ЕС юридических гарантий о разделе потенциальных финансовых рисков.