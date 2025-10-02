Экономика
18:37, 2 октября 2025Экономика

Подсчитаны потери стран G7 в случае конфискации активов России

РИА Новости: G7 потеряет 73 миллиарда долларов из-за конфискации активов России
Кирилл Луцюк

Фото: Amber Bracken / Reuters

Если страны «Группы семи» (G7) конфискуют российские активы, то это может обернуться для них потерей почти 73 миллиардов долларов. Об этом сообщило РИА Новости, оценив размеры инвестиций этих стран в российскую экономику.

Оказалось, что по итогам 2023 года страны этой группы вложили в Россию 72,9 миллиарда долларов. Больше всего инвестировала Франция, чьи активы в РФ оцениваются в 21,7 миллиарда долларов. Германские вложения составили 19,2 миллиарда, а итальянские — в 12,6 миллиарда. На долю инвесторов из США пришлось 7,7 миллиарда. Кроме того, японцы вложили 4,8 миллиарда, канадцы — 3,9 миллиарда, а британцы — три миллиарда. Отмечается, что все это может быть утрачено, если Россия примет ответные меры в случае конфискации ее активов странами «Группы семи».

Ранее появилась информация, что Германия, Франция и Италия оказывают давление на США и Японию, рассчитывая, что Вашингтон и Токио одобрят конфискацию замороженных российских активов для помощи Украине. Однако Европейский центральный банк опасается, что такой шаг подорвет доверие к евро.

В свою очередь, Бельгия отказалась изымать российские замороженные активы и потребовала от ЕС юридических гарантий о разделе потенциальных финансовых рисков.

