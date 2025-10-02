Мир
09:41, 2 октября 2025Мир

Европа попыталась надавить на Японию и США для конфискации активов России

Politico: Германия, Франция и Италия давят на США для конфискации активов России
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Yuriko Nakao / Reuters

Германия, Франция и Италия давят на США и Японию для получения их одобрения в рамках «Большой семерки» (G7) на конфискацию замороженных российских активов для помощи Украине. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) опасается, что конфискация активов России может подорвать доверие к евро в мире, но эти опасения могли бы развеяться, если бы Вашингтон и Токио предприняли аналогичные действия, пишет издание.

Призывы трех европейских стран прозвучали во время встречи министров финансов G7 по видеосвязи. Они призвали Японию и США «действовать согласованно» в отношении российских замороженных активов.

Несмотря на давление, Япония и США проявляют осторожность в данном вопросе. В итоговом коммюнике обещаний совместных действий не прозвучало. Вместо этого было заявлено, что использование российских активов является одним из рассматриваемых вариантов.

В МИД России назвали возможное воровством использование замороженных активов России и любые манипуляции с ними без согласия Москвы. Ведомство подчеркнуло, что это является нарушением международного и контрактного права.

