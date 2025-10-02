В МИД отреагировали на новую схему ЕС по использованию активов России

МИД назвал воровством действия, которые изменят правовой статус активов России

В МИД России прокомментировали новую схему Евросоюза по использованию российских активов. Заявление ведомства приводят «Известия».

Дипломаты назвали воровством действия, которые изменят правовой статус замороженных активов России. В ведомстве добавили, что манипуляции с ними без согласия Москвы также являются нарушением международного и контрактного права.

«Действия, подразумевающие изменение в правовом статусе российских активов, будут означать уже не заморозку, а самовольное распоряжение чужой собственностью, то есть де-факто ее воровство», — отмечается в заявлении МИД.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Берлин поддерживает выдачу беспроцентного кредита Украине за счет активов России. Он имел в виду схему, в рамках которой кредит будет погашен только после того, как Россия возместит ущерб, причиненный украинской инфраструктуре.

