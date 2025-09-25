Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:58, 25 сентября 2025Экономика

Германия поддержала выдачу Украине беспроцентного кредита

Мерц: Германия поддерживает беспроцентный кредит Украине за счет активов России
Вячеслав Агапов

Фото: Karina Hessland / Reuters

Германия поддерживает выдачу беспроцентного кредита Украине за счет активов России. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, его слова приводит Financial Times (FT).

Германия выступает за предоставление Киеву беспроцентного кредита почти на 140 миллиардов евро.

«На мой взгляд, сейчас необходимо разработать жизнеспособное решение, согласно которому мы сможем предоставить Украине беспроцентный кредит на общую сумму почти 140 миллиардов евро без вмешательства в права собственности. Этот кредит будет погашен только после того, как Россия возместит причиненный Украине ущерб. До этого момента российские активы будут оставаться замороженными, как это было решено Европейским советом», — пояснил Мерц.

Канцлер назвал такой механизм «осторожной позицией» касательно активов российского Центробанка. Подход с заморозкой активов и выдачей за счет них кредитов он охарактеризовал как учитывающий «не только вопросы международного права, но и фундаментальные вопросы, касающиеся роли евро как мировой резервной валюты».

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что конфискация принадлежащих России активов станет нарушением международного права. Подобный шаг может привести к «началу полного хаоса», поэтому страны Европы не будут «делать с этими замороженными активами все невозможное», пояснил он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Глава Пентагона созвал экстренное совещание генералов и адмиралов

    Неожиданная находка в женской сумочке привела к возбуждению уголовного дела

    Лукашенко посоветуется с Путиным по поводу атомного объекта

    Названа альтернатива «расточительному» «Панцирю»

    Экс-вратарь сборной России заступился за ставшего россиянином бразильца из «Зенита»

    Раскрыты подробности об избившем на глазах ребенка россиянку в магазине

    Выдачу «маскировочных» шенгенских виз российским туристам опровергли

    Путин анонсировал запуск революционной разработки в России

    Генсек НАТО согласился со словами Трампа о российских самолетах

    Германия поддержала выдачу Украине беспроцентного кредита

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости