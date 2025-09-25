Германия поддержала выдачу Украине беспроцентного кредита

Мерц: Германия поддерживает беспроцентный кредит Украине за счет активов России

Германия поддерживает выдачу беспроцентного кредита Украине за счет активов России. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, его слова приводит Financial Times (FT).

Германия выступает за предоставление Киеву беспроцентного кредита почти на 140 миллиардов евро.

«На мой взгляд, сейчас необходимо разработать жизнеспособное решение, согласно которому мы сможем предоставить Украине беспроцентный кредит на общую сумму почти 140 миллиардов евро без вмешательства в права собственности. Этот кредит будет погашен только после того, как Россия возместит причиненный Украине ущерб. До этого момента российские активы будут оставаться замороженными, как это было решено Европейским советом», — пояснил Мерц.

Канцлер назвал такой механизм «осторожной позицией» касательно активов российского Центробанка. Подход с заморозкой активов и выдачей за счет них кредитов он охарактеризовал как учитывающий «не только вопросы международного права, но и фундаментальные вопросы, касающиеся роли евро как мировой резервной валюты».

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что конфискация принадлежащих России активов станет нарушением международного права. Подобный шаг может привести к «началу полного хаоса», поэтому страны Европы не будут «делать с этими замороженными активами все невозможное», пояснил он.