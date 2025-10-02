В ЕС отказались изымать российские активы

Бельгия отказалась изымать активы РФ, потребовав юридических гарантий ЕС

Бельгия отказалась изымать российские замороженные активы, потребовав при этом юридических гарантий всего Европейского союза (ЕС) о разделе потенциальных финансовых рисков страны. Об этом заявил премьер-министр королевства Барт Де Вевер, его слова приводит Reuters.

«Бесплатных денег не бывает. Всегда есть последствия. Вчера я объяснял коллегам, что хочу получить их подписи под заявлением: если мы возьмем российские деньги, воспользуемся ими, то мы все будем нести ответственность, если что-то пойдет не так (...) Не ставьте меня в роль злодея, я был очень конструктивен с самого начала», — подчеркнул бельгийский премьер.

Де Вевер также призвал остальных стран — участниц Евросоюза проводить «полностью прозрачную» политику с российскими активам, находящимися на их территории, которых, по его словам, в других западных странах «не меньше, чем в Бельгии».

Ранее в российском МИД назвали возможное использование замороженных активов России и любые манипуляции с ними без согласия Москвы воровством. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что это является нарушением международного и контрактного права.