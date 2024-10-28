В Финляндии начали конфискацию госимущества РФ на десятки миллионов долларов

Окружной суд города Хельсинки удовлетворил ходатайство «Нафтогаза Украины» и еще пяти компаний группы и наложил арест на ряд объектов недвижимости и некоторые другие активы, принадлежащие России на территории Финляндии. Их общая стоимость составляет десятки миллионов долларов.

Пресс-служба компании подчеркнула, что это первый ставший публичным случай ареста российских активов за пределами Украины во исполнение решений Гаагского арбитража относительно Крыма. Компания требует компенсации убытков после лишения в 2014 году собственности, находившейся на территории Автономной Республики (АР) Крым.

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Конфискованный участок принадлежит Российскому центру науки и культуры

По данным Helsingin Sanomat, одним из объектов ареста является участок земли, на котором находится Российский центр науки и культуры (РЦНК) в Хельсинки. «Арест вступил в силу 24 октября, то есть в четверг на прошлой неделе. Наложен арест на участок площадью 3326 кв. м. Конфискация означает, что имущество не может быть передано, заложено или отчуждено», — сообщило издание.

Отмечается, что это уже второй арест, связанный с РЦНК. Впервые он был наложен в 2023 году, однако впоследствии снят.

После присоединения полуострова в России образовали два новых субъекта федерации — Республику Крым и город федерального значения Севастополь, в результате чего активы «Нафтогаза» попали в собственность других компаний. Украинский поставщик намерен взыскать компенсации за убытки в полном объеме с помощью ареста российских активов на территории третьих стран, в которых они имеются.

«Нафтогаз» подал иск против России еще прошлым летом

В июне 2023 года «Нафтогаз» подал иск против России за убытки и утраченное имущество в Крыму. Речь шла о решении арбитражного суда в Гааге, который обязал Москву выплатить украинской компании пять миллиардов долларов. Сумма должна быть равной рыночной стоимости активов «Нафтогаза» в Крыму до момента их экспроприации.

«Поскольку Россия добровольно не оплатила "Нафтогазу" средства, предусмотренные решением арбитража, мы намерены использовать все доступные механизмы для взыскания этих средств. Сейчас мы работаем над этим в Соединенных Штатах и других целевых юрисдикциях», — предупредили в компании.

View shows headquarters of NaftoGaz company in Kiev. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Минюст России, в свою очередь, подчеркивал, что Москва не признает правомерность решений по искам украинских компаний и банков, связанных с воссоединением Крыма. В министерстве указывали, что у принимающих эти иски арбитражей нет юрисдикции на их рассмотрение.