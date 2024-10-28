Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:20, 28 октября 2024Экономика

Украина добилась конфискации российских активов в Финляндии. На какие объекты наложен арест?

В Финляндии начали конфискацию госимущества РФ на десятки миллионов долларов

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Окружной суд города Хельсинки удовлетворил ходатайство «Нафтогаза Украины» и еще пяти компаний группы и наложил арест на ряд объектов недвижимости и некоторые другие активы, принадлежащие России на территории Финляндии. Их общая стоимость составляет десятки миллионов долларов.

Пресс-служба компании подчеркнула, что это первый ставший публичным случай ареста российских активов за пределами Украины во исполнение решений Гаагского арбитража относительно Крыма. Компания требует компенсации убытков после лишения в 2014 году собственности, находившейся на территории Автономной Республики (АР) Крым.

Фото: Aerial Mike / Shutterstock / Fotodom

Конфискованный участок принадлежит Российскому центру науки и культуры

По данным Helsingin Sanomat, одним из объектов ареста является участок земли, на котором находится Российский центр науки и культуры (РЦНК) в Хельсинки. «Арест вступил в силу 24 октября, то есть в четверг на прошлой неделе. Наложен арест на участок площадью 3326 кв. м. Конфискация означает, что имущество не может быть передано, заложено или отчуждено», — сообщило издание.

Отмечается, что это уже второй арест, связанный с РЦНК. Впервые он был наложен в 2023 году, однако впоследствии снят.

После присоединения полуострова в России образовали два новых субъекта федерации — Республику Крым и город федерального значения Севастополь, в результате чего активы «Нафтогаза» попали в собственность других компаний. Украинский поставщик намерен взыскать компенсации за убытки в полном объеме с помощью ареста российских активов на территории третьих стран, в которых они имеются.

Материалы по теме:
Западный бизнес передумал уходить из России. Почему богатейшие компании мира не торопятся покидать страну?
Западный бизнес передумал уходить из России.Почему богатейшие компании мира не торопятся покидать страну?
21 июня 2024
Сначала накажем, потом разберемся. Как бизнесмен оспорил европейские санкции
Сначала накажем, потом разберемся.Как бизнесмен оспорил европейские санкции
9 сентября 2024

«Нафтогаз» подал иск против России еще прошлым летом

В июне 2023 года «Нафтогаз» подал иск против России за убытки и утраченное имущество в Крыму. Речь шла о решении арбитражного суда в Гааге, который обязал Москву выплатить украинской компании пять миллиардов долларов. Сумма должна быть равной рыночной стоимости активов «Нафтогаза» в Крыму до момента их экспроприации.

«Поскольку Россия добровольно не оплатила "Нафтогазу" средства, предусмотренные решением арбитража, мы намерены использовать все доступные механизмы для взыскания этих средств. Сейчас мы работаем над этим в Соединенных Штатах и других целевых юрисдикциях», — предупредили в компании.

View shows headquarters of NaftoGaz company in Kiev

View shows headquarters of NaftoGaz company in Kiev. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Минюст России, в свою очередь, подчеркивал, что Москва не признает правомерность решений по искам украинских компаний и банков, связанных с воссоединением Крыма. В министерстве указывали, что у принимающих эти иски арбитражей нет юрисдикции на их рассмотрение.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      «Значительная эскалация». В НАТО утверждают, что войска Северной Кореи уже развернуты в Курской области

      Доктор Мясников развеял распространенный миф о диабете

      Соседи разозлились на Сергея Зверева из-за каблуков

      Первый российско-китайский спутник запустят в ноябре

      КХЛ показала видео общения Ротенберга с судьями на повышенных тонах

      В Санкт-Петербурге передумали строить дома бизнес-класса

      Второе облако плазмы после вспышки на Солнце достигло Земли. Чем это грозит людям?

      Бывшая жена Моргенштерна неожиданно сменила имидж

      ФСО проведет плановые трехдневные учения

      Иран запретил импорт телефонов Motorola из-за взрывов в Ливане

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше