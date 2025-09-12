Захарова пригрозила ЕС за хищение российских активов

Захарова: Евросоюз столкнется с жестким ответом на хищение российских активов

Европейский союз (ЕС) столкнется с жестким ответом Москвы на хищение российских активов. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Если ЕС пойдет на хищение российских активов, то последствия этого шага для всей мировой финансовой системы будут крайне негативными. Это не пройдет даром и для тех, кто будет участником такого преступления. Мы будем жестко реагировать на любые недружественные действия, связанные с попытками лишить Россию права собственности на ее суверенные активы», — пригрозила дипломат.