Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:34, 12 сентября 2025Мир

Захарова пригрозила ЕС за хищение российских активов

Захарова: Евросоюз столкнется с жестким ответом на хищение российских активов
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Европейский союз (ЕС) столкнется с жестким ответом Москвы на хищение российских активов. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Если ЕС пойдет на хищение российских активов, то последствия этого шага для всей мировой финансовой системы будут крайне негативными. Это не пройдет даром и для тех, кто будет участником такого преступления. Мы будем жестко реагировать на любые недружественные действия, связанные с попытками лишить Россию права собственности на ее суверенные активы», — пригрозила дипломат.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США возмущены тем, что Трамп не может контролировать Нетаньяху. От новых бомбежек Израиль сдерживает только российское оружие

    Михалков перечислил преимущества «Бриллиантовой бабочки» перед «Оскаром»

    Решение Банка России по ключевой ставке назвали осторожным

    Жителей Подмосковья предупредили о заморозках

    В Кремле прокомментировали ход переговоров по Украине словами «нельзя носить розовые очки»

    Длительность грядущих магнитных бурь рассчитали

    Стало известно о возможной роли НАТО в массированном ударе по российским регионам

    В США оценили сроки отказа Европы от российского газа

    Захарова пригрозила ЕС за хищение российских активов

    Центробанк предупредил о последствиях дефицита бюджета

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости