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11:40, 11 июня 2026Экономика

Пятой экономике мира потребовался российский газ

Посол Индии в РФ Кумар: Нью-Дели заинтересован в российском СПГ
Кирилл Луцюк

Фото: Pierre Jean Durieu / Shutterstock / Fotodom

Индия хотела бы покупать российский сжиженный природный газ. Об этом заявил посол этой страны БРИКС в России Винай Кумар. Его процитировали «Известия».

Он пояснил, что его государство заинтересовано покупать все, что ему нужно, из всех доступных источников. Это касается и России, которая, как подчеркнул дипломат, является стратегическим партнером Нью-Дели, имеющим особые привилегии.

Комментируя перспективы такого сотрудничества, руководитель Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Алексей Куприянов заявил, что Индия может сопротивляться давлению США, если вопрос импорта российского газа приобретет для нее крайнюю остроту. Однако пока этот момент не наступил, Нью-Дели будет балансировать, рассчитывая на такое решение, которое окажется выгодным и экономически, и политически.

В свою очередь, замглавы Института национальной энергетики Александр Фролов не исключил, что поставки российского СПГ в Индию могут начаться уже в 2026 году. Теоретически речь идет об объемах 5-8 миллиардов кубических метров.

Ранее сообщалось, что власти Японии почти договорились с Вашингтоном о продлении исключений на поставки российских энергоносителей. Речь идет об импорте с проекта «Сахалин-2» сжиженного природного газа.

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