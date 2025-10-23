Бельгия пригрозила заблокировать решение ЕС по активам России

Де Вевер: Бельгия не видит правовых оснований для решения по активам России

Бельгия не видит правовых оснований для изъятия замороженных российских активов и может заблокировать это решение в случае игнорирования интересов страны. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, передает Reuters.

«Я еще даже не видел юридических оснований для этого решения», — подчеркнул бельгийский премьер.

По словам де Вевера, Бельгия заморозит решение Европейского союза (ЕС) об использовании активов России на нужды Украины, если требования Брюсселя не будут выполнены. Политик призвал следить за тем, чтобы решение о конфискации активов не обернулось против самого Евросоюза.

Ранее стало известно, что де Вевер попал в опалу из-за позиции по российским активам и призыва к разделению ответственности за их изъятие среди стран ЕС.