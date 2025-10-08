Мир
11:29, 8 октября 2025

Премьер Бельгии попал в опалу из-за позиции по активам России

FT: Премьер Бельгии де Вевер попал в опалу из-за позиции по российским активам
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Johanna Geron / Reuters

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер попал в опалу из-за позиции по российским активам и призыва к разделению ответственности за их изъятие среди стран Европейского союза (ЕС). Об этом пишет издание Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«Позиция де Вевера вызвала раздражение у некоторых лидеров ЕС на недавнем саммите в Копенгагене», — утверждается в публикации.

По данным издания, европейские лидеры также указали бельгийскому премьеру на относительно низкий уровень военной поддержки Украины со стороны Бельгии. В частности, они обратили внимание, что Дания, Швеция и Германия помогли ей гораздо больше за три года конфликта.

Ранее де Вевер заявил, что Брюссель выступает против конфискации замороженных российских активов, так как не получил от властей Евросоюза необходимых гарантий о разделении финансовых рисков среди стран объединения.

