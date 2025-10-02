Премьер Де Вевер: «Коалиция желающих» должна превратиться в коалицию платящих

«Коалиция желающих» из помогающих Украине западных стран должна изменить свой подход, заявил премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер. Его цитирует ТАСС.

«"Коалиция желающих" должна превратиться в "коалицию платящих"», — сказал глава правительства.

Де Вевер подчеркнул, что Брюссель выступает против конфискации замороженных российских активов, поскольку не получил от властей Евросоюза (ЕС) необходимых гарантий о разделении финансовых рисков.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря про перспективу конфискации российских активов европейскими странами, назвал ЕС бандой, где «кто-то стоит на шухере, кто-то грабит».