12:25, 2 октября 2025

«Коалицию желающих» призвали стать «коалицией платящих»

Премьер Де Вевер: «Коалиция желающих» должна превратиться в коалицию платящих
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Tony Behar / Globallookpress.com

«Коалиция желающих» из помогающих Украине западных стран должна изменить свой подход, заявил премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер. Его цитирует ТАСС.

«"Коалиция желающих" должна превратиться в "коалицию платящих"», — сказал глава правительства.

Де Вевер подчеркнул, что Брюссель выступает против конфискации замороженных российских активов, поскольку не получил от властей Евросоюза (ЕС) необходимых гарантий о разделении финансовых рисков.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря про перспективу конфискации российских активов европейскими странами, назвал ЕС бандой, где «кто-то стоит на шухере, кто-то грабит».

    Все новости