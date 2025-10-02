В Кремле описали ЕС словами «кто-то стоит на шухере, кто-то грабит»

Песков назвал ЕС бандой, где кто-то стоит на шухере, кто-то грабит

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря про перспективу конфискации российских активов европейскими странами, назвал Евросоюз (ЕС) бандой. Официальерного представителя Кремля цитирует ТАСС.

«Это все похоже на такую банду: кто-то стоит на шухере, кто-то грабит, а кто-то, как Бельгия, кричит: „Ребята, давайте вместе нести ответственность“», — сказал чиновник.

Ранее стало известно, что Германия, Франция и Италия давят на США и Японию ради их одобрения в рамках «Большой семерки» (G7) на конфискацию замороженных российских активов для помощи Киеву.