Европейцев предупредили о перспективе платить миллиарды евро в год по кредиту для Украины

FT: ЕС рассказали о перспективе платить проценты по кредиту для Киева вместо РФ

Если в ЕС не смогут договориться об использовании замороженных российских активов для обеспечения кредита для Украины на 140 миллиардов евро, выплату процентов по нему европейским странам придется взять на себя, предупредили в Еврокомиссии. Об этом пишут журналисты британской Financial Times (FT), которые ознакомились с соответствующим документом.

Как следует из публикации, речь идет о суммах до 5,6 миллиарда евро ежегодно в течение неопределенного периода времени.

На Францию из этой суммы придется примерно миллиард евро, на Италию — 675 миллионов, на Бельгию, заблокировавшую в октябре решение в отношении средств РФ, — почти 200 миллионов, говорится в публикации.

Обсуждение выделения так называемого репарационного кредита, схему которого инициировала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, по словам дипломатов, сопровождалось бардаком. В итоге план не увенчался успехом из-за требования Бельгией, хранящей средства российского ЦБ, о гарантиях, что ей не придется брать на себя связанные с манипуляциями риски.