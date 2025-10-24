NYT: Отсутствие решения ЕС по активам России стало тяжелой новостью для Украины

Отсутствие решения лидеров стран Европейского союза (ЕС) по замороженным активам России стало тяжелой новостью для Украины. Об этом пишет The New York Times (NYT).

Процесс может занять больше времени. Это может быть непростой новостью для Украины, которой срочно нужны деньги New York Times

23 октября главы государств Евросоюза не смогли принять решение по выделению Украине «репарационного кредита» на военную помощь в размере 140 миллиардов евро за счет замороженных активов России. Как отмечает NYT, конфискация российских активов станет серьезным шагом с непредсказуемыми последствиями.

ЕС не достиг согласия по вопросу активов России

Еще до начала саммита председатель Европейского совета Антониу Кошта заверил президента Украины Владимира Зеленского в принятии решения о выделении «репарационного кредита». По его мнению, важнейшим шагом должно было стать именно политическое решение лидеров стран-членов ЕС, в то время как технические сложности плана уже после голосования должна была устранить Еврокомиссия.

Это очень сильный сигнал для России. Мы неоднократно заявляли, что будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и чего бы это ни стоило. И теперь мы конкретизировали это Антониу Кошта председатель Европейского совета

Однако по итогу обсуждения европейские лидеры ограничились формулировкой «предлагает Комиссии как можно скорее представить варианты финансовой поддержки» и перенесли рассмотрение вопроса на следующий саммит. Согласно итоговому заявлению, российские активы должны оставаться замороженными до приостановки противостояния и выплаты «компенсаций» со стороны Москвы.

Это полный бардак. Все должно было произойти не так анонимный европейский дипломат в разговоре с изданием Politico

Страны ЕС также подтвердили финансирование Украины на 2026-2027 годы, включая поддержку оружием. Европейский совет дополнительно призвал членов объединения в ближайшее время самостоятельно усилить военную помощь Киеву. В частности, поставками средств противовоздушной обороны, беспилотных летательных аппаратов и вооружений большого калибра (например, артиллерии).

Владимир Зеленский и Антониу Кошта Фото: Yves Herman / Reuters

Кто выступил против?

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил на пресс-конференции по итогам саммита об отсутствии четкого ответа на вопрос о законности конфискации российских активов. Он также высказался о публикации издания Politico, поставившего его в ряд «плохих парней» вместе с премьер-министрами Словакии и Венгрии Робертом Фицо и Виктором Орбаном.

Плохой парень! Я? Можете себе это представить? Я не плохой парень, мы лучшие в городе Барт де Вевер премьер-министр Бельгии

Бельгийский премьер неоднократно указывал на несогласие с передачей средств Киеву в случае, если страны ЕС не возьмут на себя соответствующие риски. В ходе саммита лидеров Евросоюза политик задал вопрос о готовности при необходимости компенсировать средства России после окончания конфликта на Украине.

Я спросил: «Кто готов, желает и способен подписать гарантию, чтобы я спокойно спал по ночам?» Так вот этот вопрос, знаете ли, как-то не вызвал цунами энтузиазма у собравшихся за столом Барт де Вевер премьер-министр Бельгии

Де Вевер, представляющий в правительстве партию фламандских националистов, назвал «совершенно безумной» идею компенсации рисков за счет бельгийских налогоплательщиков. Однако, как отмечает Politico, бельгийский премьер смог добиться решения, которое позволит ЕК продолжить работу над возможной конфискацией активов и при этом оставит ему возможность блокировать новые попытки ЕС.

Бельгия — одна из шести стран-основательниц ЕС, известная своей любовью к искусству классического европейского компромисса, — добилась значительного смягчения формулировок, опубликованных на саммите в Брюсселе Politico

В Европе указали на последствия конфискации активов

По информации Politico, бельгийские чиновники в течение нескольких недель призывали Еврокомиссию совместно урегулировать наиболее спорные аспекты кредита на двусторонней основе и были возмущены отказом представителей ЕС. Власти Бельгии отметили риски операций с российскими активами для финансовых рынков Европы, включая расположенный на территории страны депозитарий Euroclear.

Барт де Вевер Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Издание также пишет, что еще одним спорным вопросом стало возможное расходование средств в рамках «репарационного кредита». Большинство стран ЕС изъявило желание, чтобы деньги «остались в Европе, а не ушли за Атлантический океан».

Друзья из Еврокомиссии недооценили сложность этой мудреной финансовой конструкции. Эта недооценка — причина беспокойства Бельгии анонимный европейский дипломат в разговоре с изданием Politico

Государства Евросоюза распределились при обсуждении следующим образом:

Франция и, в меньшей степени, Германия и Италия поддерживают использование кредита для закупки европейского оружия для Киева. Целью стран является поддержка собственной оборонной промышленности;

Нидерланды, а также страны Северной Европы и Прибалтики, утверждают, что Украина должна иметь полную свободу действий в расходовании денег в соответствии со своими потребностями. Такое решение позволит Киеву закупать оружие у США в рамках договоренностей между президентом США Дональдом Трампом и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Председатель правления Германо-российской внешнеторговой палаты (ВТП) Маттиас Шепп предсказал потери ФРГ в размере 100 миллиардов евро из-за конфискации активов России. Он напомнил о предыдущих инвестициях Германии в российскую экономику и средствах немецких компаний на российских счетах.

Планы Евросоюза

Несмотря на провал голосования, еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс заявил о намерении ЕК предоставить кредит Киеву за счет активов России до конца 2025 года. Он назвал выделение «репарационного кредита» очень важным для Украины и понадеялся на принятии решения на саммите лидеров ЕС 18-19 декабря.

Президент Франции Эммануэль Макрон также рассказал о согласии стран Евросоюза с самой идеей «репарационного кредита», указав при этом на необходимость устранения технических нюансов. По его словам, других вариантов финансирования помощи Украине в настоящий момент не рассматривается.

Reuters со ссылкой на украинских чиновников рассказало о требовании Киевом в ходе саммита ЕС 23 октября права самостоятельно распоряжаться доходами от активов России. В окружении Зеленского также настаивают, что стране должны разрешить закупать оружие на полученные деньги у производителей не из стран Европы.